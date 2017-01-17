Суд оправдал николаевца, на которого составили админпротокол за пьяное вождение

В Николаеве Центральный районный суд не нашел состава правонарушения в действиях горожанина Сергея Петраша, на которого был составлен административный протокол за вождение в пьяном виде.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

Согласно протоколу, Сергей Петраш управлял мопедом «Honda» в состоянии алкогольного опьянения. На судебном заседании мужчина категорически отрицал свою вину, отметив, что он действительно находился в состоянии опьянения, однако мопедом не управлял, а только катил его по тротуару. По его словам, это могут подтвердить свидетели, кроме этого, событие фиксировалось на нательную камеру инспектора патрульной полиции.

«В то же время инспектор патрульной полиции, которая составляла административные материалы и была извещена надлежащим образом о времени и месте заседания не явилась, видеозапись с нательной камеры также предоставлена не была. Подтвердить или опровергнуть слова Петраша о том, что он не управлял транспортным средством, было невозможно… ввиду того, что факт управления транспортным средством в нетрезвом состоянии не нашел своего подтверждения, суд постановил производство по делу за отсутствием состава правонарушения», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее в Николаеве патрульные словили лишенного прав пьяного водителя грузовика, который совершил ДТП и хотел скрыться.