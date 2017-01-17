На Николаевщине заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

На территории Никоалевской области на второй неделе текущего года гриппом и ОРВИ заболело 7 тысяч 69 человек, что, согласно утверждениям медиков, говорит о спаде заболеваемости.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

По сравнению с первой неделей 2017 года заболеваемость снизилась на 1301 случай или на 16%. Среди указанного выше числа больных дети составили 3 тысячи 748 человек, удельный вес среди всех заболевших 53%. Всего за неделю были госпитализированы 411 человек, из которых 284 - дети, 69% от всех госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ.

При этом заболеваемость превышает уровень эпидемического порога на 18% и остается на эпидемическом уровне в Арбузинском, Баштанском, Березанском, Кривоозерском районах.

В сообщении отмечается, что темп роста заболеваемости несколько снизился благодаря каникулам в общеобразовательных учебных заведениях.

Также по состоянию на вторую неделю года привито против гриппа было 4 тысяч 973 человека (за аналогичный период в прошлом году было привито 6 тысяч 959 человек). Ннаибольшее количество привитых - это персонал предприятий, учреждений, организаций – 1 тысяч 878 человек (37%). Еще 1 тысяча 774 человека (35%) - это лица, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах ребенка, домах почтенного возраста), а 956 человек (19%) - медицинские работники. За собственные средства привито всего 300 человек. (6%).

Напомним, в Минздраве сообщили, что в феврале в Украине ожидается вторая волна гриппа.