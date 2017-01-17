В ГПУ не увидели нарушений у своей сотрудницы, которая ведет шикарную жизнь при скромных доходах

Киевская прокуратура не нашла оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности прокурора Оболонского района Киева 25-летнюю Алену Бобиту, которая при годовой зарплате в 75 тысяч гривен ведет роскошный образ жизни.

Об этом пишут в своем Facebook активисты из Центра противодействия коррупции.

«Помните гламурную столичную прокуроршу Бобиту? Коллеги по прокуратуре проверили ее стиль жизни и доходы — «и у них все сошлось» !! А что, кто-то сомневался в том, что Бобита на одну прокурорскую зарплату может себе позволить 4 дома, 2 машины и 3 гаража? Странные вы какие-то …», — говорится в сообщении.

Также на сайте ЦПК сообщили детали дела.

«Письмом от 15.12.2016 года заместитель прокурора г. Киева С.Репецкий сообщил, что по результатам проверки доброчестности оснований для привлечения Бобиты к дисциплинарной ответственности не установлено», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Генпрокуратура не нашла нарушений в декларации нардепа от «БПП», указавшего 133 миллиона гривен налички.