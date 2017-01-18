Вслед за фехтовальным залом команда губернатора Савченко пообещала отремонтировать шахматную школу

После открытия фехтовального зала в парке «Победа» команда председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко возьмется за ремонт шахматной школы, расположенной на улице Фалеевской.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-губернатор Александр Кушнир.

«Даже не представлял, что внутри шахматной школы на Фалеевское все настолько запущено. В помещении знаменитой достопримечательности архитектуры холодно и сыро. Протекает потолок, плесень по углам, дырявый и скрипучий пол, а действующие и будущие чемпионы занимаются за покоцанными столами 30-летней давности. Больно на это смотреть. Непонятно, почему в предыдущие годы этому не уделялось достаточно внимания», - написал Кушнир.

При этом он отметил, что в этом году они предусмотрели более 8 миллионов гривен из областного бюджета на ремонт этой школы.

«И это следующий спортивный объект, которым мы с Алексеем Савченко серьезно занимаемся», - резюмировал Кушнир.

Напомним, что на открытие фехтовального зала в Николаев приезжал президент Украины Петр Порошенко.