Выгораживая сотрудника СБУ, патрульные подставили себя под статью

ДТП произошло днем, 11 октября 2016 года, в г.Николаеве на ул.Декабристов, напротив детского городка «Сказка». Водитель автомобиля «Фольксваген-кадди» Логвинов в разрешенном месте совершал разворот. В это время, водитель автомобиля «Шкода-супер Б» Шелковый, двигаясь на достаточно большой скорости в попутном направлении, совершая обгон другого впереди движущего автомобиля, допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген», а затем и со стоящим у обочины автомобилем «Ауди».

Разбираться в произошедшем, выехал наряд патрульной полиции в лице инспекторов Велинец и Хроботенко. Свидетель случившегося Полищук, он же водитель обгоняемого автомобиля, сообщил патрульным, что момент ДТП зафиксирован с помощью видеорегистратора, находящегося в его автомобиле. Там же на месте, передал им видеофайл для объективного разбирательства.

Определить нарушение ПДД водителем автомобиля «Шкода» Шелковым для инспекторов патрульной полиции особого труда не составляло. Он явно не имел права совершать обгон, двигаясь на трамвайных путях встречного направления. Но, по всей видимости, патрульные увидев эсбэушные корочки, решили составить материалы на того водителя, который меньше всех возмущался. Точнее на того, которого увезла «Скорая помощь», на Логвинова. А в действиях водителя автомобиля «Шкода» патрульные не увидели ни единого нарушения пункта ПДД. Не помог в этом случае и видеорегистратор.

Работа патрульных была сведена по принципу: «Мы составляем постановление, а там пусть суд разбирается». Составили постановление на Логвинова об административном правонарушении по ст.124 КУоАП. Тем самым повесили на него ответственность за повреждение всех трех автомобилей.

Выгораживание сотрудника СБУ Шелкового, сопровождалось не только составлением админматериалов на одного Логвинова, но еще скрытием факта причинения последнему телесных повреждений. При наличии телесных повреждений, тем более они были зафиксированы в медицинском учреждении, на место ДТП должен быть вызван следователь. А при участии сотрудника СБУ, так следователь прокуратуры. После осмотра места происшествия, установленный факт подлежал бы обязательной регистрации в ЕРДР. При подтверждении легких телесных повреждений, уголовное производство закрывается следователем с вынесением соответствующего постановления. В постановлении указывается лицо, нарушившее ПДД, подлежащее привлечению к административной ответственности. То есть, ничего этого сделано не было.

К админматериалам, направленным в Ленинский районный суд на Логвинова не приобщили видео с видеорегистратора. Как объяснили патрульные: «Потеряли…». Свидетель ДТП Полищук, который передавал это видео полицейским, был слишком хорошего мнения об их порядочности, честности и объективности, поэтому видеофайл не для себя, не для других участников ДТП не сохранил.

Дай Бог здоровья и только справедливых решений судье Ингульского (Ленинского) районного суда Захарченко Д.В. Он детально разобрался в обстоятельствах и своим решением от 07.12.16г. освободил Георгия Логвинова от административной ответственности, в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения.

В таком случае постановление об административном правонарушении необходимо было составлять на сотрудника СБУ Шелкового. Но эсбэушники не из того теста, чтоб давать себя в обиду патрульным. Тут у них не отнять, они даже своего прапорщика-вахтера будут защищать до посинения и вздутия вен на висках, лишь бы выгородить. И не всегда считаются в таких случаях с соблюдение законности.

Далее события развивались не менее интенсивно. Шелковому нужно было просто выиграть время, чтоб на него не успели в установленные законом сроки составить административный материал. Логичным решением послужила подача апелляции на решение суда первой инстанции. СБУшник просит апелляционный суд признать Логвинова виновным по ст.124 КУоАП и назначить ему административное наказание. На мой взгляд, это офицерское бесчестие, когда в подсознании сам понимает, что нарушил, а просит наказать за это другого.

До рассмотрения материалов в суде первой инстанции, Логвинов с письменным заявлением обращался к начальнику Управления патрульной полиции г.Николаева Максиму Ахрамееву. Просил назначить и провести служебное расследование в отношении его подчиненных за фальсификацию админматериалов, а также найти и приобщить к материалам дела утерянную видеозапись с регистратора.

В ответе за подписью Ахрамеева было сказано, что пересмотр материалов не целесообразен, поскольку «в действиях инспекторов полиции нарушений действующего законодательства не установлено». Однако торжественно напомнили, что Логвинов становится счастливым обладателем возможностью защищать свои интересы в суде и обжаловать решения.





Постоянные пинки патрульной полиции с отсутствием защиты хотя бы от профсоюзных организаций, заставили Максима Ахрамеева отказаться заполучить дополнительных врагов в лице сотрудников СБУ. Этим я объясняю невозможность руководителя УПП увидеть из материалов и схемы места ДТП движение по встречным трамвайным путям (как нарушение ПДД) сотрудником СБУ. Соответственно и недобросовестное отношение к служебным обязанностям своих подчиненных.

В сборе дополнительных доказательств своей невиновности перед апелляционным рассмотрением, действия участников ДТП тоже разнятся. Логвинов обращается к судебному эксперту с просьбой провести транспортно-трассологическое и автотехническое обследование обстоятельств ДТП. А Шелковый со своими товарищами, с секундомером проводит следственные эксперименты. Лично я давно замечал, что сотрудникам СБУ не хватает познаний в области юриспруденции и в этом случае дополнительное тому подтверждение.

Свои выводы, так званного «следственного эксперимента» по административному правонарушению, Шелковый просит судью апелляционного суда Меняйло, приобщить к материалам дела. И судья, не смотря на возражение и смех адвоката Дмитрия Курносенко (в интересах Логвинова), все же приобщает ТАКОЕ к материалам дела. Интересно, как в этом следственном эксперименте исключено движение по встречной линии трамвайных путей?

Заключение же автотехнического эксперта оказалось закономерным. Со стороны Шелкового - шесть пунктов нарушения ПДД, со стороны Логвинова - нарушений не усматривается, как и причино-следственной связи с совершенным ДТП.

Последнее судебное заседание в апелляционном суде должно было состояться 10 января 2017 года, за день до окончания срока возможности составления административных материалов на Шелкового. Установленный законом 3-х месячный срок, заканчивался 11 января 2017 года. И тут, сотрудник СБУ в очередной раз проявляет свою офицерскую честь, не являясь на это заседание. Неожиданно оказывается в командировке. Судья вправе рассматривать апелляционную жалобу с отсутствием стороны, но почему-то переносит заседание на 20 января. Такими процессуальными махинациями административный материал на второго участника ДТП уже не может быть составлен по истечению сроков.

Какое решение будет принято в апелляции и на сколько оно будет законным, покажет время. Но с учетом имеющихся фактов, свидетельских показаний, прямых и косвенных доказательств, не вижу особых проблем в доказывании невиновности Логвинова в совершенном ДТП. Если не в гражданском порядке, так в уголовном, независимо от решения апелляции. Проблема остается только в порядочности сотрудников правоохранительной структуры и длительности процесса.