Николаевцы ныряли в прорубь и святили крещенскую воду

Все украинские православные в четверг, 19 января, отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне или Богоявление. В этот день люди посещают церковные праздничные служения, запасаются освященной водой и ныряют в проруби.

О том, как проходило празднование в Николаеве, сообщил NikLife.

Таким образом, верующие вспоминают, как Иисус Христос пришел к реке Иордан и крестился водой от Иоанна. Согласно библейскому тексту, когда он выходил из воды, на него сошел Дух Святой в виде голубя, и так был явлен миру Христос как Спаситель.

Считается, что в этот праздник вода насыщается целебными свойствами. Поэтому все христиане стараются успеть окунуться, либо прикоснуться к святой воде ради очищения своего тела и души от болезней и накопившихся грехов.

В Николаеве в этот день стоял ярый мороз и солнце, что не помешало горожанам принять традиционный обряд погружения в проруби. Посвятив воду в храме, люди прошли процессией от Кафедрального Собора Рождества Пресвятой Богородицы к нижней набережной. Здесь нашлись те самые смельчаки, которые каждый год ныряют, не боясь мороза.

В то же время, в Кафедральном соборе Касперовской иконы божией матери также состоялось праздничное служение, где митрополит Владимир совершил освящение воды.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве несколько десятков морпехов нырнули в прорубь Ингула