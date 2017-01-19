«Скажите, пожалуйста»: субботний вечер в компании николаевской интеллигенции

Каждый николаевец заблаговременно знает, как он проведет свой субботний вечер – особенно, если в этот вечер в городе ничего не происходит. Благо, питейных заведений в городе предостаточно.

Программа «Скажите, пожалуйста», в свою очередь, решила выяснить, а как отдыхает николаевская интеллигенция, и где ее, собственно, можно разыскать и увидеть. В один из субботних вечеров в николаевской афише было указано два мероприятия – их и посетила ведущая программы Светлана Махничева.

Напомним, в предыдущем выпуске программа «Скажите, пожалуйста» выясняла, чего ожидать от николаевской медицины.