«Скажите, пожалуйста»: субботний вечер в компании николаевской интеллигенции

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Каждый николаевец заблаговременно знает, как он проведет свой субботний вечер – особенно, если в этот вечер в городе ничего не происходит. Благо, питейных заведений в городе предостаточно.

Программа «Скажите, пожалуйста», в свою очередь, решила выяснить, а как отдыхает николаевская интеллигенция, и где ее, собственно, можно разыскать и увидеть. В один из субботних вечеров в николаевской афише было указано два мероприятия – их и посетила ведущая программы Светлана Махничева.

Напомним, в предыдущем выпуске программа «Скажите, пожалуйста» выясняла, чего ожидать от николаевской медицины. 

Андрей Лохматов

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русскийобщество