На юге Украины прошли учения ПВО и артиллерии

Подразделения противовоздушной обороны и артиллерии оперативно-тактической группировки «Юг» Вооруженных сил Украины провели совместные занятия по боевой подготовке.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.

Во время учений военнослужащие отрабатывали взаимодействие между подразделениями ПВО и артиллерией в ходе марша, занятия огневых позиций в районе развертывания, выполнения задач по огневому поражению условного противника.

«Кроме того, ракетчики осуществляли противовоздушное прикрытие артиллерийских подразделений от ударов средств воздушного нападения, а также препятствовали ведению разведки с применением беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на сложные погодные условия – мороз и ветер, защитники неба справились со всеми поставленными задачами. В учебные бои молодых военнослужащих вели опытные воины, имеющие за плечами опыт участия в АТО. При проведении занятий значительный акцент был сделан на соблюдении мер безопасности», - отмечено в сообщении.

По оценке руководителей учений плановое занятие достигло своей цели, техника в сложных погодных условиях не подвела, а личный состав получил практический опыт применения вооружения и военной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине пройдут учения ВМС и граждан просили не беспокоиться из-за техники и блокпостов.