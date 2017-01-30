Судьи Николаевщины готовятся к внеочередному съезду судей Украины

Организационный комитет определил дату проведения Общего собрания судей местных общих судов Николаевской области, на которых будут избирать делегатов на ХIV внеочередной съезд судей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Николаевской области.

Отмечается, что 10 января в соответствии со статьями 126 - 134 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Положения о Совете судей Украины, утвержденного Х внеочередным съездом судей Украины 16 сентября 2010 года (с изменениями), Совет судей Украины решила созвать ХIV внеочередной съезд судей Украины и определил дату проведения ХIV внеочередного съезда судей Украины – 14-15 марта 2017 в городе Киеве.

«Из перечня вопросов, которые будут вынесены для решения съезда, особого внимания заслуживают вопросы об избрании членов Высшего совета правосудия и назначения судей Конституционного Суда Украины», - говорится в сообщении.

Совет судей Украины обратился к главам общих апелляционных судов в каждой области с целью способствовать организации и проведению Общих собраний судей местных общих судов для избрания делегатов на ХIV внеочередной съезд судей Украины.

«20 января 2017 председатель Апелляционного суда Николаевской области Александр Ржепецкий Александр Павлович провел совещание с председателями местных общих судов Николаевской области, на которой определили организационного комитета Общего собрания судей Николаевской области, в который вошли: - Судья Центрального районного суда города Николаева Сергей Медюк; - Судья Заводского районного суда города Николаева Ирина Боброва; - Судья Жовтневого районного суда Николаевской области Сергей Глубоченко; - Судья Березанского районного суда Николаевской области Наталья Гапоненко; - Судья Первомайского районного суда Николаевской области Татьяна Литвиненко», - сообщили в Апелляционном суде Николаевской области.

Александр Ржепецкий В пятницу, 27 января, при содействии члена Совета судей Украины, судьи Хозяйственного суда Одесской области Александра Демешина, председателя Апелляционного суда Николаевской области Александра Ржепецкого и начальника Территориального Управления Государственной судебной администрации в Николаевской области Виктора Сикиринского организационный комитет избрал председателем судью Ирину Бобровую и определил дату и место проведения Общего собрания: 17 февраля 2017 в 10:00 в конференц-зале здания Апелляционного суда Николаевской области по адресу: Николаева, улица 68-ми Десантников, 2.

«Общее собрание судей области тайным голосованием будет избирать шесть делегатов на ХIV внеочередной съезд судей Украины от местных общих судов. Председателям местных общих судов предстоит провести собрание судей в местных общих судах по выборам кандидатов в делегаты не позднее, чем 3 февраля 2017 года, то есть за две недели до даты проведения Общего собрания», - сообщили в суде.

Напомним, на места в Верховном суде Украины претендуют пятеро судей из Николаевщины.