Николаевские архитекторы показали, как город изменился за 60 лет: «Смотреть без боли нельзя»

Николаевские активисты из объединения «Архитектура Николаева» показали, как городское пространство изменилось за последние 60 лет.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Авторы сравнительной характеристики предложили николаевцам посмотреть на черно-белые и цветные фотографии одних и тех же зданий.

«Отдел охраны культурного наследия опубликовал альбом фотографий, собранный николаевским краеведом Виктором Романовичем Лифановым. Большинство фотографий сделано в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века – во время послевоенного восстановления города. Предлагаем посмотреть, как изменился Николаев с тех пор», - отмечают авторы фотопроекта.

При этом, небезразличные жители города отставили в соцсети Facebook свои комментарии, оценив убогость увиденного.

«Да уж, заколхозился и оброс птичьими рынками. Но это не неизвестное существо сделало, те самые колхозники. И дело не в деньгах. Грусть», - написал Ivan Albantov.

«Смотреть без боли нельзя, особенно в цвете!», - комментирует Екатерина Данилова.

Напомним, ранее молодые николаевские дизайнеры и архитекторы предложили свой вариант, как разобраться в ситуации с хаотичностью рекламных вывесок на фасадах домов по главной улице города Соборной.