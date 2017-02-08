Савченко провел закрытое совещание с силовиками: говорили о криминальных авторитетах и активизации борьбы с коррупцией

Алексей Савченко В среду, 8 февраля, в здании Николаевской областной прокуратуры состоялось закрытое совещание с участием руководителей всех силовых структур области и председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из достоверных источников в прокуратуре.

По словам собеседников издания, первым вопросом, который был поднят на повестку дня во время совещания, стала тема деятельности на Николаевщине так называемые криминальные авторитеты.

"Чаще прочих во время совещания звучало имя Игоря Науменко, известного в определенных кругах как «Наум». Как известно, сам он позиционирует себя как «смотрящего». При этом, была озвучена информация о возможной причастности именно его людей к последним резонансным событиям в области", - рассказал собеседник издания, отказавшись сообщать детали обсуждаемой информации.

Кроме того, по словам собеседников издания, губернатор Савченко поддал жесткой критике присутствующего на совещании и.о. начальника ГУ ГФС в Николаевской области Анатолия Бондаренко и, судя по всему, он вскоре может лишиться своего кресла из-за большого количества вопросов к его деятельности.

Также, в ходе совещания, обсуждался вопрос относительно привлечения к ответственности за коррупционные правнонарушения чиновников областного уровня - как тех, кто уже уволился, так и действующих.

В общей сложности совещание длилось более двух часов. На выходе из прокуратура корреспонденту «Преступности.НЕТ» удалось взять комментарий у губернатора Николаевщины Алексея Савченко относительно совещания и его итогов.

- Действительно есть информация от общества и наших активистов, что есть криминальные авторитеты. Поэтому неотложно, и не только по этому вопросу, но и по другим вопросам собрались на оперативное совещание... Увидите, что будет дальше. На территории области произошло много резонансных преступлений. Есть неотложные меры, которые необходимо предпринять по борьбе с коррупцией. И самое главное, никаких криминальных авторитетов и других подонков быть не должно. Это моя государственная позиция. Мы всегда стоим на стороне общества, - заявил Савченко.

Напомним, как уже сообщалось, летом 2016 года глава ГПУ Юрий Луценко поставил первым и основным заданием нового прокурора Николаевской области Тараса Дунаса доведение уголовных производств, касающихся «криминальных авторитетов», до полной реализации и суда.

Во время представления Тараса Дунаса коллективу прокуратуры Николаевской области 1 июля 2016 года Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Николаевской области нет украинской власти, а управляет всем в регионе криминальный авторитет Михаил Титов по прозвищу «Мультик» и его бизнес-партнеры.

А в начале текущего года во время пресс-конференции заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило заявил, что прокуратура Николаевской области в 2017 году обязательно покажет результаты по расследованию уголовных производств в отношении Михаила Титова.