Исполком Николаевского горсовета принял решение о закрытии вечерней школы №5

В пятницу, 10 февраля, исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение о закрытии вечерней школы №5.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начальник управления образования горсовета Анна Деркач сообщила, что подобные меры необходимы для экономии средств. По ее словам, данную школу нерационально содержать: в ней сейчас учится всего 149 учеников, 46 из которых – выпускники, в школе работает 12 учителей. Педагоги и ученики будут переведены в другие школы.

Также Дрекач добавила, что трудовой коллектив уже давно готов к ликвидации, а в законопроекте об образовании в вообще не предусмотрены школы такого типа.

В итоге исполком горсовета поддержал решение о ликвидации этого учебного заведения.

Напомним, в Николаеве школьники приносят в дневниках записки за подписью родительского комитета и классного руководителя о задолженностях по благотворительным взносам на фонд класса и школы.