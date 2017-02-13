Николаевский исполком не смог утвердить исправленные подомовые тарифы – для правок огласили перерыв

В понедельник, 13 февраля, исполнительный комитет не смог принять новый вариант проекта решения о введении подомовых тарифов из-за ряда недоработок в документе. Для внесения правок и приведения документа к законодательным требованиям был оглашен перерыв до 18:00.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Городской глава Александр Сенкевич отметил, что в новом проекте исправлены неточности и исключена такая услуга как поточный ремонт, которая реально не предоставлялся николаевцам. Кроме того, Сенкевич назвал эту услугу сейчас нелогичной в связи с переходом обслуживания от ЖЭКов до обслуживающих компаний и ОСМД. Также тарифы учитывают повышение минимальной зарплаты, административные и производственные расходы.

Директор Департамента ЖКХ Андрей Палько рассказал, что в тарифах были учтены пожелания депутатской рабочей группы, проведена проверка числовых значений. Палько также отметил, что новые подомовые тарифы «незначительно отличаются» от средней стоимости услуг ЖКХ в других города Украины.

Андрей Палько сообщил, что тарифы просчитаны на восемь услуг рекомендованных рабочей группой депутатов. В новом варианте подомовые тарифы снижены в среднем на 14% (на дома с лифтами), на 26% (на дома в 3-5 этажей) и на 54% (на дома до двух этажей).

Член исполкома Владимир Тимошин указал что в проекте решения есть ряд неточностей, которые не соответсвуют юридическим требованиям. В частности перерасчет тарифов проведен со ссылкой на постановления Кабмина №869 от 1 июня 2011 года, которое уже не действует. Кроме того, в ходе обсуждения пришли к выводу, что изначально нужно принять список минимума предоставляемых услуг

В итоге было принято решение сделать перерыв в заседании исполком для приведения документации к законодательству.

Напомним, 16 января исполком Николаевского городского совета на внеочередном заседании утвердил проект решения, которым увеличили подомовые тарифы почти в 2 раза. После этого была создана рабочая группа из депутатов горсовета, которая должна была проверить обоснованность подомовых тарифов. В итоге рабочая группа рекомендовала исполкому Николаевского горсовета пересмотреть утвержденные тарифы. На устранение недочетов у разработчиков новых тарифов было две недели.

9 февраля депутаты Николаевского городского совета отменили принятое исполнительным комитетом горсовета решение о повышении подомовых тарифов за содержание домов и сооружений.