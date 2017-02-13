«Будем брать под свой контроль»: Парасюк угрожает захватом ТЭЦ в случае введения веерных отключений

В случае веерных отключений электроэнергии участники блокады будут брать под контроль энергообеспечивающие предприятия.

Об этом сообщил InfoResist народный депутат Владимир Парасюк.

«Если будет такая манипуляция (веерные отключения - ПН), потом, что нет причин отключать, то штаб будет брать под контроль станции и предприятия, которые обеспечивают энергетическую стабильность в Украине», — сказал он.

Подробности данной блокады он сообщить не смог.

Нардеп также добавил, что доля угля в заблокированных составах из «ЛДНР» составляет 20 процентов. Парасюк рассказал, что посетил Краматорскую ТЭЦ.

«Мы были на Краматорской ТЭЦ. Выясняли ситуацию относительно отключений возможных, если не будет поставок антрацита. Там сказали, что никаких отключений не будет, потому, что основу основ в нашем государстве (в энергетической сфере), я про электрическую энергию говорю, занимают атомные электростанции. Все ТЭЦ и тому подобные альтернативные виды источников электрической энергии они не зависят от угля. Их остановка даже не нанесет одного процента ущерба стабильности энергообеспечения», — добавил он.

Он добавил, что предприятия могут перейти на газ, как это сделала Краматорская ТЭЦ.

«Про тепло тут вопрос стоит иначе. Можно отказаться от угла антрацитовых групп и заменить полностью газом. При том всем, что НКРЕ уже внесла цену газа, и скажу вам больше Краматорская ТЭЦ работает уже не первый месяц. Два котла на газе и один только на угле. Все страшилки — манипуляция для запугивания людей, чтобы они возмущались по отношению к торговой блокаде», — добавил он.

Напомним, Министерство энергетики решило внести на рассмотрение Кабмина распоряжение об объявлении чрезвычайного положения в энергосистеме из-за дефицита угля антрацитовой группы.