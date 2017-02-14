Служба автодорог отрапортовала, что в Николаеве ремонтируют дорогу на Ингульском мосту

В Николаеве на асфальтном покрытии моста через реку Ингул 14 февраля начали временные аварийные работы. Их проводят с помощью передвижного ремонтера, который обычно используется при неблагоприятных погодных условиях.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Дорожники КП «ЭЛУ автодорог» приступили к исполнению поручения Службы автодорог по ямочному ремонту статичной части Ингульского моста. О работах на Варваровском мосту будет объявлено дополнительно.

«Служба автодорог в Николаевской области напоминает, что аварийный ямочный ремонт – это временное решение, направленное на создание комфортных и безопасных условий проезда транспорта. С наступлением благоприятных погодных условий дорожными службами будут проведены текущие ремонтные работы на участках интенсивного движения автотранспорта», - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что николаевские патрульные обратили внимание на ямы, которые образовались на дорогах на Ингульском и Варваровском мостах.