Цивилизация ацтеков погибла не из-за войны с конкистадорами, а из-за сальмонеллеза, - ученые

Ученые заявили о том, что гибель цивилизации ацтеков была связана с прибытием на континент европейцев. Вместе с тем, по мнению ученых, причиной гибели великой цивилизации стали не военные действия, а бактерии, которые вызывают сальмонеллез, завезенные из Европы.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на сайте «bioRxiv».

Испанцы завезли на континент бактерию Salmonella enterica, ДНК которой была выявлена в желудке одного из местных жителей, который погиб во время эпидемии 1540-х годов. Кроме того, исследователи проанализировали ДНК с зубов 29 ацтеков и в 25 случаях обнаружили связь с бактерией. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что именно сальмонеллез стал причиной исчезновения цивилизации ацтеков. Всего же от заболевания скончалось около 80% населения ацтеков.

Стоит отметить, что на момент прибытия на территорию современной Мексики конкистадора Эрнандо Кортеса ацтекская цивилизация включала в себя 25 миллионов человек. Ранее исследователи установили, что ацтеки съедали приехавших завоевать их испанцев. Историки проводили раскопки поселения ацтеков и дружественных им племен, находящегося к востоку от Мехико. В нем ученые обнаружили останки 15 испанцев, а также их союзников – 45 кубинцев африканского происхождения, женщин, детей и 350 других человек, включая согласившихся на сотрудничество с конкистадорами майя. Всего ученые насчитали около 550 человек.

Напомним, ранее ученые рассказали об обнаружении «седьмого континента» возле Австралии.