Известный художник рассказал, почему нельзя разделять украинцев «на сорта по языку»

Знаменитый украинский художник Александр Ройтбурд назвал языковой вопрос в стране «дымовой завесой, через которую канализируется общественное недовольство».

Об этом сообщает «Новое время».

- Языковой вопрос – это кость, брошенная плебсу, дымовая завеса, через которую канализируется общественное недовольство. Я предполагал, что столкнувшись с какими-то трудноразрешимыми социальными проблемами, власть отдаст гуманитарную сферу на откуп радикалам. Что и произошло, - сказал он.

По мнению Ройтбурда, «разделение Украины на сорта по языку было московской технологией еще перед Оранжевым Майданом».

- Сегодня власть думает, что через языковую украинизацию, через усиление праворадикальной идеологии, через культ [Степана] Бандеры она консолидирует нацию. Я считаю, это одна из самых больших ее ошибок, это, наоборот, расколет нацию, - отметил художник.

В то же время он подчеркнул, что украинского языка в публичной сфере должно быть больше.

- Когда самый представительный украинский кинофорум [Одесский кинофестиваль] открывается конферансом на русском языке, это неправильно. Когда в одесских ресторанах нет украинского меню, это возмутительно, - сказал Ройтбурд.

Он вспомнил, как показывал документацию для своей выставки в Москве российскому коллекционеру, арт-менеджеру и политтехнологу Марату Гельману, и тот ему сказал, что буклеты должны быть на украинском языке – таким образом россияне поймут, что украинское искусство – отдельное явление со своей иерархией, системой ценностей, а не будут воспринимать как московскую культурную провинцию. Ройтбурд выразил уверенность, что не нужно заставлять всех говорить по-украински, а важно заполнить русскоязычное пространство украиноцентричными смыслами.

- Украинский язык должен быть языком власти, публичного пространства, но, если при этом государство говорит, что русский – это вообще не наш язык, это язык врага, агрессора – мы сдаем баррикады. Тогда придет агрессор, враг и по-русски расскажет всем, что тут хунта, а там (на Донбассе) – ополченцы, - считает Ройтбурд.

Напомним, ранее известный украинский писатель Сергей Жадан заявил, что языковой вопрос – это козырная карта, которая достается каждый раз из кармана, когда власть не может ответить на социальные или экономические вызовы.