По «убитой» дороге «Николаев-Днепр» автомобили едут со скоростью 5 км/час: «Гройсману привет»

Дорога «Николаев-Днепр» окончательно превратилась в территорию сплошных ям, по которым невозможно проехать.

Видео участка этой дороги в Казанковском районе Николевской области на своей странице в социальной сети «Facebook» опубликовал житель Николаева, экс-милиционер Игорь Блошко.

«Опять дорога Н-11 Казанковский район. Думаю музыка подходящая. Изюминка в конце видео. «Гройсману привет!». Дорога национального значения Николаев-Днепр», - написал он.

Напомним, ранее председатель Новобугской райгосадминистрации в Николаевской области Сергей Иванов заявлял, что на 2017 год запланирован капитальный ремонт участка автодороги Н-11 «Николаев-Днепр» от въезда в Новый Буг до Баштанки, который считается наиболее аварийным.

Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко в январе 2017 года, будучи в Николаеве, заявлял, что в этом году на ремонт дорог в Николаевской области будет выделено более миллиарда гривен.