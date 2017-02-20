Глава Николаевского облсовета осудила поступок депутата Чмыря и ждет, что он извинится перед избирателями

Виктория Москаленко Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявила, что осуждает поступок депутата облсовета от ВО «Батьківщина» Сергея Чмыря и уверена, что у него хватит силы воли публично извиниться перед жителями области за произошедшее.

Об этом идет речь в заявлении Виктории Москаленко, распространенном пресс-службой обласовета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что днем 16 февраля в Николаеве на улице Херсонское шоссе в районе пересечения с улицей Новозаводской, патрульные полицейские остановили автомобиль «Toyota Land Cruiser», за рулем которого находился депутат Сергей Чмырь в состоянии алкогольного опьянения.

Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили.

«В течение последних нескольких дней жители Николаевщины обсуждают позорное поведение депутата Николаевского областного совета Сергея Чмыря. Человек, которому жители Арбузинщины доверили представлять их интересы в областном совете, позволил себе навеселе сесть за руль. Я огорчена этим событием. Такой поступок не к лицу депутату. Каждый из нас, в том числе и Сергей Чмырь, должен соответствовать должности народного избранника. Если мы хотим получить уважение у представителей территориальных общин, наоборот, должны демонстрировать собственные лучшие качества и достоинства. И ни в коем случае не опускаться до публичного выражения своих слабостей. А в данном случае, по моему глубокому убеждению, речь идет о человеческой слабости», – говорится в заявлении Москаленко.

«Более того, он подвергал опасности участников дорожного движения - водителей и пешеходов. К счастью, трагедии не произошло. Депутата областного совета вовремя остановили правоохранители. Я осуждаю поступок Сергея Чмыря. В ближайшее время этот досадный случай должен стать предметом обсуждения заседания постоянной комиссии областного совета по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации. Соответствующую оценку противозаконным действиям депутата областного совета должны дать правоохранительные органы. Уверена, народному избраннику хватит силы воли публично извиниться перед жителями области за то, что произошло», – резюмировала глава облсовета.

Напомним, председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко уверен, что правоохранительная система даст адекватную оценку выходкам депутата областного совета от ВО «Батьківщина» Сергея Чмыря, который пытался откупиться от полицейских, остановивших его пьяным за рулем автомобиля.