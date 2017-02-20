Судебные тяжбы с админпротоколом о ДТП с участием эсбэушника

07 февраля 2017 года все же состоялось заседание в апелляционном суде по рассмотрению жалобы сотрудника СБУ на решение суда первой инстанции. Наконец-то сотрудник СБУ перестал отвлекаться на командировки, поскольку истек срок привлечения его к административной ответственности и стал являтся на заседания со своим адвокатом.

Напомню, что решением суда Ингульского района г.Николаева гражданин Логвинов признан невиновным в совершении ДТП, согласно административных материалов, составленых сотрудниками патрульной полиции Николаева. Второй же участник ДТП, сотрудник СБУ, управляющий служебным автомобилем, не желает брать на себя ответственность в востановлении поврежденных автомобилей. Поэтому, он со своим адвокатом Ли-Злотиным, подал жалобу в апелляционный суд Николаевской области. Выдвинув требования отменить решение суда первой инстанции, признать виновником ДТП Логвинова.

Непрофессионализм, фальсификация материалов на первоначальном этапе, пораждает волокину и судебные тяжбы. ДТП произошло 11 октября прошлого года и завершающей точки в этом вопросе не видно. Страшнее всего, что первая фальсификация обрастает другой фальсификацией, незаконными действиями и решениями. К большому сожалению, наша сегодняшняя судебная система не имеет должного доверия. В противодействии незаконным решениям, вижу необходимость публичного освещения определенных судебных процессов. Потому меня и заинтересовал этот, на первый взгляд, казалось бы такой мелкий факт.

В ходе судебного разбирательства, обеими сторонами предоставлено исследование экспертами-автотехниками. Выводы исследований противоречат одно другому. Логвинов предоставил заключение Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз (ОНИИСЭ) о том, что в его действиях не усматривается причинной связи с ДТП. А Шелковый предоставил заключения с Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) о том, что причиной ДТП были действия Логвинова. В суде первой инстанции таких заключений не было.

Выслушав в созтязательном процессе доводы адвокатов, стало известно, что экспертное исследование ОНИИСЭ основывалось на копиях материалов, имеющихся в деле. А выводы НИЭКЦ основывались дополнительно на видеозаписи, так называемого воспроизведения обстановки событий, проводимыми по инициативе и с участием сотрудников СБУ. Такое действо с воспроизведением по админправонарушению ничем не предусмотрено и является не ичаче, как выдумка. Опять же хочу напомнить, что очевидец ДТП, тогда же на месте предоставил сотрудникам патрульной полиции видеофайл со своего видеорегистратора. На котором был зафиксирован момент столкновения автомобилей. Но этот видеофайл почему-то потерялся. А вот по нему, уже можно было бы делать какие-то умозаключения. Но увы…

Следует заметить, что сотрудник СБУ Шолковый путался в своих показаниях и ожидал подсказки своего адвоката. Здесь без комментариев, смотрите на видео.

Какое экспертное заключение примет во внимание судья Миняйло, покажет решение. Но меня удивили некоторые вопросы, которые он задавал участникам процесса. Например, судья спрашивал Логвинова почему эксперт НИЭКЦ сделал такое заключение, предоставленное Шелковым. ??? На видео, только жест адвоката дает понять смысл этого вопроса. Также судья спрашивал, почему Логвинов решил разворачивать автомобиль именно в этом месте, если можно было проехать и развернуться дальше по дороге. ??? Непонятными для меня были и вопросы судьи нахождения в месте разворота пешеходного перехода, если его нет на схеме. ??? Неужели такой титулованый судья не знает, что при рассмотрении админправонарушения по ст.124 КУАП, он не может выходить за рамки составленного протокола? Такое явно переходит за рамки его полномочий.

Вот так и получается, патрульные полицейские составляют протоколы на свое усмотрение, а вы там в суде разбирайтесь и доказывайте. Их уже не интересуют судебные тяжбы, которые тянутся годами, которые отнимают массу личного времени и требуют финансовых расходов. Сотрудник составивший протокол, ни в чем не бывало, продолжает нести службу, получать зарплату и возможно дальше липовать материалы. Такого не должно быть. За каждое незаконное действие, незаконный протокол, незаконный экспертный вывод, незаконное решение и тому подобное, должна последовать юридическая ответственность. Даже если это сделано не со злоупотреблением, а по неопытности или непрофессионализму.

Продолжение следует…