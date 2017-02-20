Николаевцы высмеивают в соцсетях «сапоговый» способ ремонта дорог облавтодором

Жители Николаевской области высмеивают работу ДП «Николаевоблавтодор», сотрудники которого ремонтировали яму на дороге ногами.

«Николаевский автодор в работе, «сапоговый» способ ремонта дороги, отрезок Александровка-Южноукраинск», - написал пользователь Emc Maystruk, опубликовав видеозапись процесса втаптывания сотрудником облавтодора ногами асфальта или другого вещества в яму на дороге.

«Пока денег нет, но мы их уже осваиваем», - написал Александр Лисицин.

«Чтоб не плакать, мы смеемся. Ремонт дороги в Николаевской области выходит на новые нанотехнологии», - отметила Татьяна Локацкая.

Пользователь Александр Михайленко, в свою очередь, написал, что если бы облавтодору дали новую технику и инструменты, то они бы не ремонтировали дороги сапогами.

Напомним, 14 февраля текущего года коллективу дочернего предприятия «Николаевоблавтодор» представили нового руководителя Игоря Франчука, который до этого занимал должность главного инженера предприятия. Тогда пресс-служба Службы автомобильных дорог в Николаевской области сообщала, что «новоназначенный руководитель, обращаясь к присутствующим в зале работникам райавтодоров, отметил необходимость добросовестно и честно выполнять свою работу».