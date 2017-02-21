НАБУ отказывается заниматься делом николаевского депутата Чмыря, предлагавшего взятку патрульным

Национальное антикоррупционное бюро Украины не будет заниматься делом о предложении взятки депутатом Николаевского областного совета от «Батьківщини» Сергеем Чмырем патрульным полицейским, так как слишком маленькая сумма предлагаемой взятки и депутат областного совета – не парафия НАБУ.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

В Управлении патрульной полиции Николаева сообщили «Преступности.НЕТ», что в понедельник, 20 февраля, отправили в НАБУ соответствующие материалы для открытия уголовного производства по факту предложения Сергеем Чмырем взятки инспекторам патрульной полиции.

В НАБУ, в свою очередь, ответили, что депутат областного совета – категория должностных лиц, преступлениями которых не занимается антикоррупционное бюро. Кроме того, в ведомстве отметили, что 1000 гривен – это слишком маленькая сумма взятки, чтобы за ее расследование бралось НАБУ.

- Сумма должна быть не меньше 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 гривен, - ПН). Это прописано в Законе Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», - ответили в пресс-службе НАБУ.

Напомним, как ранее уже сообщалось, днем 16 февраля в Николаеве на улице Херсонское шоссе в районе пересечения с улицей Новозаводской, патрульные полицейские остановили автомобиль «Toyota Land Cruiser», за рулем которого находился депутат Сергей Чмырь в состоянии алкогольного опьянения.

Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили.