«Область в упадке, но я надеюсь на вашу поддержку», – губернатор Савченко обратился к нардепам

Алексей Савченко Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко обратился к народным депутатам Украины, состоящим во фракции «БПП «Солидарность», а также избранным от Николаевской области, отметив, что ожидает от них поддержки в поднятии и развитии Николаевщины, которая находится в упадке.

Соответствующий текст Савченко опубликовал в закрытой депутатской группе, передает издание «Inshe.TV»

В своем обращении губернатор Николаевщины отмечает, что он руководит одной из важных и проблемных областей Украины.

Скрин с "Inshe.TV" «Она имеет 65% латентного сепаратизма, а большинство населения говорит на русском языке. Николаевская область всегда голосовала за Партию регионов, а затем - Оппозиционный блок. Даже Херсон более проукраинский!» – отмечает Савченко.

«Почему так произошло? Потому что, возможно, было большое внимание к региону тогдашней Партии регионов, или же потому, что разрушен и уничтожен вместе с другими сельскохозяйственными предприятиями Черноморский судостроительный завод, который, кстати, до сих пор принадлежит Новинскому. Или от того, что сегодня не работает судостроительный завод «Океан», который тоже косвенно взял себе господин Новинский. Или банкротство судостроительного завода им. 61 коммунара. А может то, что в течение 12 лет все доводилось до банкротства, чтобы продать, и сегодня мы имеем устойчивый, выстроенный клан господ и царей», – пишет председатель Николаевской ОГА.

Губернатор Николаевской области сетует, что для того, чтобы похоронить воина, погибшего на Востоке Украины, ему нужно лично отрабатывать организационные вопросы и привлекать людей, «потому что на похороны приходит не более 30 человек».

«В упадке находятся дороги, и вся инфраструктура. Почти не работают предприятия. Все медленно течет на местечковом уровне. Нет простых условий. Даже нет полноценного Интерсити из Киева. Он останавливается в 50 км от города. Об аэропорте и железнодорожном вокзале, который на самом деле является обычной платформой, я вообще молчу», – отмечает он.

По словам губернатора, работающие на территории области экспортеры и крупные сельхозпредприятия в основном платят только налог на доход физлиц, тогда как остальное «оседает в оффшорах их состоятельных детей или родственников».

«Утвержденный Президентом таможенный эксперимент «завален» тем, что в таможню не доведены конкретные планы, поэтому за январь с таможни ничего не перечислено в местный Фонд дорог. Такая же ситуация ждет нас и в феврале. Администрация морских портов полностью изымает из местного бюджета все поступления и направляет средства на центральный уровень. Что остается? Остаются дороги, разбитые зерновозами. Остаются обанкротившиеся предприятия, которые своим господам в пользу и просто буферная зона...» – добавляет Савченко.

По словам губернатора, в сложившихся условиях его команде «очень трудно найти международного инвестора, та как любая дестабилизация ситуации, любые провокационные действия, направленные на пользу российской федерации – они вообще делают невозможным общение с международными организациями».

«Поэтому мы – сделаем дороги, восстановим аэропорт, мы найдем деньги и превратим «платформу» на современный железнодорожный вокзал. Мы способны бороться с коррупцией и с отбросами, которые требуют взятки у людей. Мы это уже доказали открытыми делами на руководителей районов и государственных предприятий. Я сделаю все возможное, чтобы наш народ Гордился Президентом и Вами. Я подниму уровень доверия к власти! Я это сделаю. Надеюсь на вашу поддержку. Слава Украине», – резюмировал Савченко.

Напомним, ранее председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко сообщил, что крупный бизнес готов дать беспроцентный заем на восстановление КП «Международный аэропорт «Николаев».