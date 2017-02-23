В соцсетях в шутку предложили «Укрзалізниці» выделить отдельные вагоны для храпящих людей

Пользователей социальных сетей позабавила остроумная идея реформирования поездов «Укрзалізниці».

Отфотошопленными снимками украинских вагонов поделился блогер Дмитрий Коваленко, пишет «Апостроф».

«Вот это была бы реальная реформа «Укрзалізниці!» - написал он.

«Хорошее нововведение. Нужен ещё вагон для пассажиров, которые воем ночью выпрашивают на опохмел у жены», «А сало с луком где есть?», «Для этого тоже отдельный вагон», - пишут комментаторы.

Ранее «Укрзалізниця» запустила рекламную кампанию премиальной услуги – пассажирских перевозок в вагонах-салонах с пышным интерьером с портьерами, коврами и кожаной мебелью. Предполагается, что данная премиум-услуга рассчитана на богатых клиентов.