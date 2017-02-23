В соцсетях в шутку предложили «Укрзалізниці» выделить отдельные вагоны для храпящих людей

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Пользователей социальных сетей позабавила остроумная идея реформирования поездов «Укрзалізниці».

Отфотошопленными снимками украинских вагонов поделился блогер Дмитрий Коваленко, пишет «Апостроф».

«Вот это была бы реальная реформа «Укрзалізниці!» - написал он.

«Хорошее нововведение. Нужен ещё вагон для пассажиров, которые воем ночью выпрашивают на опохмел у жены», «А сало с луком где есть?», «Для этого тоже отдельный вагон», - пишут комментаторы.

Ранее «Укрзалізниця» запустила рекламную кампанию премиальной услуги – пассажирских перевозок в вагонах-салонах с пышным интерьером с портьерами, коврами и кожаной мебелью. Предполагается, что данная премиум-услуга рассчитана на богатых клиентов. 

Вадим Богданов

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русскийобщество