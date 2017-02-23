Николаевские налоговики передали 30 тысяч гривен семье погибшего в АТО воина, у которого осталось четверо детей

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области передали финансовую помощь вдове погибшего бойца АТО Сергея Пацулы.

Об этом сообщили в пресс-службе областной налоговой.

22 февраля налоговики посетили в Баштанке семью Пацулы. Председатель Николаевского областного Совета профсоюза работников органов ГФС в Николаевской области Ольга Григорьева передала вдове погибшего бойца Виктории Пацуле финансовую помощь в сумме 30 тысяч гривен.

Справка:

Сергей Пацула родился 18 сентября 1984 года в городе Баштанка Николаевской области. Учился в Баштанской школе №2 и Баштанском высшем профессиональном училище №9. В августе 2015 года Баштанский районный военный комиссариат мобилизовал его в зону проведения Антитеррористической операции на востоке Украины. Через год, 12 августа 2016 года, Пацула подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Солдат 3-й гаубичной самоходной артиллерийской батареи 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Пацула трагически погиб 31 января 2017 года в районе села Тоненькое Ясиноватского района Донецкой области во время вражеского артиллерийского обстрела украинских позиций.

Сергей Пацула был добрым, ответственным человеком, любящим мужем, заботливым отцом. У него осталась жена и четверо несовершеннолетних детей. 1 февраля 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении Сергея Пацулы Орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно. Вечная память Герою!