«Это не армия, а колония строгого режима»: контрактники жалуются на жуткие условия в учебном центре «Десна»

Военнослужащие записали видеоролик, в котором показали жуткие условия жизни в учебном центре «Десна». Автор видео утверждает, что оно было сделано 21 февраля, в воинской части 0946, в 6 зенитной батарее.

Соответствующее видео он опубликовал на видеохостинге YouTube, передает "InfoResist".

На видео продемонстрированы ржавые старые мойки, разбитая плитка, забитые туалеты, сломанные двери, старая мебель в казармах, в окнах — щели, на стенах — плесень.

«Грязь, антисанитария», — говорит мужчина. В разговор вступают другие военнослужащие: «Это нечеловеческие условия, просто ужас», — говорит военнослужащий, представившийся Станиславом из Котовска Одесской области. «Туалет вообще никуда не годится, хуже, чем в АТО», — говорит другой.

«Это не армия, а колония строгого режима», — говорит голос за кадром. » В туалете работает 3 кабинки на 100 человек», — утверждает военнослужащий Артур Кузьменко.

Также автор видео демонстрирует свою форму. «Форма, которая не предназначена для зимы, это ветровка. Я так хожу уже неделю», — говорит он. «Мы были в лесу, абсолютно ничего не делаем. Просто палили костры, курили. И еще важно — нас учат срочники! Чему может научить контрактника срочник? Человека, которому 30 лет, который сам уже отслужил в армии. Нас учат дети. Которые не имеют боевого опыта. Мы спим в учебных корпусах. Кормят ужасно абсолютно. Люди болеют, помыться негде. В город не выпускают. Финансовое обеспечение вообще! Сказали: «Карточки делайте, как хотите». Никого не е#ет, что у половины людей нет карточки, а выйти нельзя», — рассказывает мужчина. Жалуется на отношение: «Офицеры к нам относятся очень плохо. Мы сюда пришли немножко на других условиях. Мы хотим защищать Украину. А Украина нам… деньги, наверное, выдала, но часть их просто украли, потому что это скотские условия».

Утверждают также, что им не дают там необходимых знаний. «Мы могли бы освоить просто элементарные вещи: как наложить бандаж, как правильно колоть обезболивающее, наличие аптечки… Мы ничего не знаем! Офицеры нами не занимаются вообще абсолютно! Они только могут выйти на плац, объявить всем выговоры, обругать матом. Требуют от нас каких-то невозможных вещей. Завтра мы, может быть, едем на стрельбища, а половина из нас автомата в руках не держали, просто не видели его».

«Это просто ад! Ребята, сюда ехать не надо! Просто государство выделило деньги, которые где-то кто-то украл», — резюмирует автор видео.

Журналист Алена Лунькова на своей странице в Фейсбуке написала:

«Парень, который это снял, готов говорить, вчера вечером его командиры узнали о снятом видео и уже «прессуют».

Позже пресс-секретарь командования Сухопутных войск Украины Иван Арефьев сообщил, что в учебный центр «Десна» выехала специальная комиссия, которая проверит все факты, озвученные в видеообращении.

«Вчера утром появилось это видео, и после была создана комиссия. Вопрос находится на контроле руководства и самого министра. Все вопросы, которые были подняты авторами этого видео, будут детально рассмотрены и изучены», — сказал Арефьев Цензор.НЕТ.

После работы комиссии будут приняты решения относительно ситуации в этой воинской части.

Начальник 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины «Десна», легендарный комбриг 93-й бригады, генерал-майор Олег Микац говорит, что боец, который жаловался на условия размещения в части показал ситуацию однобоко — в центре сейчас проходят ремонты. Об этом он заявил в комментарии InfoResist.

«Мы не можем сразу оба два стояка туалетов закрыть на время ремонтов. Такие туалеты находились еще со времен развала украинской армии. Сейчас мы начинаем отстраивать, то есть сначала одну сторону стояка туалетов, полностью с первого по четвертый этаж туалетов. Сделали те, закрываем другую сторону и начинаем ее делать. Туалеты мы делаем полностью и по левой стороне (где велась съемка — ред.) будут готовы в течение недели — двух. Боец однобоко показал, я готов пригласить журналистов и показать», — говорит он.

Микац добавил, что ремонт туалетов в части начался не сейчас, а в конце года и уже подходит к концу. Генерал сообщил, что окна также будут заменять.

«Только за прошлый год мы перекрыли (сменили крышу — ред.) три казармы, в двух казармах сделали капитальный ремонт, еще в двух казармах сделали капитальные ремонты на двух этажах. Сделали порядка 10 стояков с первого по последний этаж. Перекрыли огневые места снайперов, также крыши сделали в школе снайперов», — резюмировал командир.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны начинает закупать сухпайки новых образцов для армии.