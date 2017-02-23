«Скажите, пожалуйста»: николаевское благоустройство – кто виноват и что делать?

Николаев никогда не славился чистотой и порядком на улицах – грязь на тротуарах, мусор, самовольная реклама и прочее давно стали неотъемлемой частью николаевского благоустройства.

Но программа «Скажите, пожалуйста» решила хоть как-то попробовать сдвинуть ситуацию с места, и у нее кое-что даже получилось. Что именно и чем занимаются сотрудники районных администраций Николаева – смотрите в очередном выпуске программы «Скажите, пожалуйста».

Напомним, в предыдущем выпуске ведущая программы Светлана Махничева выясняла, как как не остаться одному в День влюбленных.