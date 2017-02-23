Умер Герой-десантник из Первомайска, получивший ранение в Авдеевке

Николай Гуцаленко Боец 79-й десантно-штурмовой бригады, 25-летний житель Первомайска Николай Гуцаленко, который получил ранение в зоне АТО, умер.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили волонтеры.

Как известно, Николай Гуцаленко 21 февраля получил тяжелое ранение в зоне проведения АТО в районе Авдеевки, от которого он упал в кому. Боец был доставлен в Днепропетровскую областную клиническую больницу.

Информацию о бойце распространил сайт Первомайского горсовета, который сообщил, что на лечение бойца нужны немалые средства и помочь ему могут только израильские врачи. Как оказалось позже, Николай был обеспечен всеми необходимыми лекарствами. Однако состояние бойца не позволяло его транспортировать в другие лечебные заведения.

В четверг, 23 февраля, Герой-десантник умер – его ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Напомним, ранее сообщалось, что во время недавнего обострения атак российско-террористических войск в зоне АТО, в том числе под Авдеевкой, погибли три николаевских воина.