В результате ДТП в центре Николаева образовалась «пробка»

В четверг, 27 апреля, в Николаеве на проспекте Центральном (Ленина) между улицами 3-я и 6-я Слободские произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутного такси.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Неизвестно, при каких обстоятельствах произошло ДТП, и есть ли пострадавшие. Из-за столкновения на указанном участке дороги образовалась «пробка».

Ранее сообщалось, что мэрия Николаева планирует заносить в «черный список» и не допускать в дальнейшем к проведению дорожных работ фирмы, которые недобросовестно выполняют ремонт дорог в городе.