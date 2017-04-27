Николаевский НУК вошёл в топ-50 лучших университетов Украины

Николаевский Национальный университет кораблестроения имени Адмирала Макарова занял 50-е место в рейтинге университетов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его сотрудниками. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Худшая - количественному показателю, который основан на количестве научных публикаций и количестве их цитирований.

Так, из 443 существующих высших учебных заведений Украины, в рейтинг вошло 136 . Николаевский национальный университет имени Адмирала Макарова находится на 50-ом месте, у него 132 публикации, 317 цитирований, а индекс "Худшая" равен 11.

Согласно данным рейтинга, самый высокий индекс Худшая среди университетов Украины имеют Киевский национальный университет им. Шевченко - 79 , Харьковский национальный университет им. Каразина - 6 и Черновицкий национальный университет им. Федьковича - 51.

Ранее сообщалось, что Николаевский НУК имени Адмирала Макарова в Международном экономическом рейтинге назван «Предприятием 2016 года».