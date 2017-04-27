Дорожники отрапортовали о ремонте покрытия на мостовом переходе через Гнилой Еланец

В Николаевской области продолжаются работы по ремонту дороги на мостовом переходе через реку Гнилой Еланец вблизи села Троицкое Новоодесского района, который является участком автомобильной дороги Р-06 Ульяновка-Николаев.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.

Отмечается, что указанный участок автодороги отличается высоким уровнем аварийности из-за особенности расположения и пренебрежения некоторыми водителями предупредительными знаками. Поэтому приоритетной задачей дорожных служб является обеспечение безопасного проезда по этому участку автомобилям.



После предварительной подготовки поверхности дороги холодным фрезерованием, 25 апреля, дорожники заключили 673 кв.м. нижнего слоя покрытия, использовав 140 тонн горячего асфальтобетона подготовленного на АБЗ Николаевской ДЭУ. А 26 апреля начались работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона.

Сейчас ремонтные работы продолжаются, но их осложняет высокая интенсивность движения автотранспорта на данном участке и несдержанность некоторых водителей, которые пытаясь проехать вне очереди, создают аварийные ситуации на дороге, подвергая опасности не только себя, но и других участников движения и дорожных работников.

Служба автомобильных дорог в Николаевской области призывает водителей быть внимательными и терпимыми в местах проведения дорожных работ, соблюдать правила дорожного движения и уважать работу дорожников.

Напомним, ранее ​«Укравтодор» объявил план основных работ на 2017 год, но Николаевской области в списке не оказалось.