Сенкевич показал состояние дорог Николаева, которые на балансе «Укравтодора»: «Обратился принять меры»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич показал, в каком состоянии находятся дороги, состоящие на балансе Государственного Агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор» - ПН).
Соответствующие фото и видео мэр опубликовал у себя на странице в соцаильнйо сети Facebook.
«Это Центральный район города Николаева, - написал он. - В Николаеве много дорог в таком состоянии, но мы их можем убирать и ремонтировать за городской счет.
Сейчас, когда погода наладилась, мы будем активно ремонтировать их».
Напомним, ранее сообщалось что Сенкевич написал обращение руководителю «Укравтодора» Славомиру Новаку.
«…с просьбой срочно принять меры по саночистке и уборке покрытия, которое находится у них на балансе», - отметил он.
Ранее Сенкевич заявлял, что на данный момент «формулируется идея» сделать платным проезд для грузовиков через город. И после этого он готов будет принять на баланс города все государственные дороги.