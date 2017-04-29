Сенкевич показал состояние дорог Николаева, которые на балансе «Укравтодора»: «Обратился принять меры»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич показал, в каком состоянии находятся дороги, состоящие на балансе Государственного Агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор» - ПН).

Соответствующие фото и видео мэр опубликовал у себя на странице в соцаильнйо сети Facebook.

«Это Центральный район города Николаева, - написал он. - В Николаеве много дорог в таком состоянии, но мы их можем убирать и ремонтировать за городской счет.

Сейчас, когда погода наладилась, мы будем активно ремонтировать их».