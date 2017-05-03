На Николаевщине на киевской трассе возобновил работу габаритно-весовой комплекс

С 25 апреля, после реконструкции площадки и поверки весов, начал работу стационарный пункт габаритно-весового контроля на автодороге Р-06 Ульяновка-Николаев.

Об этом сообщает служба автомобильных дорог в Николаевской области

Так, с начала года работниками пункта осуществлено 2880 взвешиваний и зафиксировано 52 нарушения. Общая сумма выписанных штрафов составила 21532 евро.

Отмечается, что на автомобильных дорогах общего пользования действует ограничение движения большегрузных транспортных средств целый год согласно постановлению КМУ от 21 октября 2015 № 869:

«Движение транспортных средств и их составов с нагрузкой на одиночную ось более 11 т, сдвоенные оси - более 16 т, строенные оси - более 22 т или фактической массой более 40 т (для контейнеровозов - нагрузка на одиночную ось - более 11 т, сдвоенные оси - более 18 т, строенные оси - более 24 т или фактической массой более 44 т, а на установленных Укравтодором и Госавтоинспекцией для них маршрутах - более 46 т) при перевозке делящихся грузов автомобильными дорогами запрещается. Запрещается движение транспортных средств с нагрузкой на ось более 7 т или фактической массой более 24 т автомобильными дорогами общего пользования местного значения», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко поручил главам райгосадминистраций и мэрам городов изыскать средства и приобрести габаритно-весовые комплексы, а не ждать, пока это централизовано сделает Министерство инфраструктуры.

Позже депутат Николаевского облсовета Александр Бондарь высказывал мнение, что закупать весовые комплексы за деньги из местных бюджетов и не получать какой-либо возврат финансирования на их содержание, обслуживание и ремонт/строительство дорог – это глупое использование средств.

Ранее сообщалось, что обеспечение круглосуточной работы одного весового комплекса на Николаевщине обходится в 300 тысяч гривен в месяц.