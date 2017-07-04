У Сенкевича объяснили, почему два месяца не могут закончить ремонт трамвайных путей на Никольской-Потемкинской

Директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Дмитрий Лисовский заявил, что работы по ремонту так называемой «кривой» рельсовых путей трамвая маршрута №1 никак не могут закончить из-за того, что Департамент ЖКХ не может уложить там асфальт.



Об этом он заявил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».



Так, еще 29 апреля текущего года КП «Николаевэлектротранс» на углу улиц Никольской и Потемкинской начал капитальный ремонт отрезка трамвайных путей маршрута №1.

Сообщалось, что на участке протяженностью 75 метров в обоих направлениях движения должны полностью заменить рельсо-шпальную решетку – рельсы, шпалы, тяги, а также соединительные элементы. Для замены должно быть использовано 300 метров одних только рельсов. Что касается шпал, по технологии в этом месте они должны быть не бетонными, а деревянными.

Сроком окончания выполнения работ было указано 28 мая, однако на сегодняшний день, спустя уже 2 месяца после начала работ, они так и не были закончены: данный перекресток продолжает быть «разрытым», что усложняет проезд автомобилей.

Директор «Николаевэлектротранса» объяснил, что свою часть работ по замене шпал и рельс они сделали, и теперь осталось лишь заасфальтировать разрытые участки дорог. Однако эти ремонтные работы должен проводить Департамент ЖКХ, который уже месяц не может найти для этого дела подрядчика.

- Нашу часть работ мы закончили, мы свою работу закончили там. А уже Департамент ЖКХ должен взять подрядчика, который и будет заниматься асфальтировкой, укладкой гранитного камня. Поэтому наша работа выполнена, мы заменили полностью нашу кривую, а уже Департамент, я так понимаю, на следующей неделе закончит работу, - сказал Дмитрий Лисовский.

Фото: Facebook Денис Барашковский Фото: Facebook Денис Барашковский

Напомним, как ранее сообщалось, николаевское коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» планирует провести реконструкцию трех трамвайных переездов почти за 5 миллионов гривен.