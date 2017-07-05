Главный архитектор Николаева опровергла информацию о своем увольнении

Директор Департамента архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета, главный архитектор города Николаева Анна Палеха опровергла появившуюся в СМИ информацию о своем увольнении.

Об этом свидетельствует публикация на ее странице в Facebook.

Так, издание «Новости-Н» со ссылкой на собственный источники в аппарате Николаевского городского совета написало следующее:

«Киевлянка Анна Палеха, в течение более чем года возглавлявшая департамент градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета, ушла с должности главного архитектора г. Николаева. Формально в настоящее время Палеха находится в отпуске, однако на работу из него она уже не выйдет. Как рассказали сотрудники департамента градостроительства и архитектуры, экс-главный архитектор уже собрала вещи и уехала в Киев. В настоящее время должность главного архитектора города исполняет заместитель директора департамента Александр Нефедов, который поспешил занять кабинет главного архитектора. Табличку с фамилией Палехи с дверей кабинета спешно убрали», - сообщило издание.

В свою очередь Анна Палеха с юмором отнеслась к сообщению о своем увольнении, опубликовав фото из своего рабочего кабинета.

«Так, во-первых друзья, приём заявок окончен - рыба, выбрана и куплена и уже отправлена. Так что ждите моего следующего отпуска. Во-вторых, значит, была я с утра на рынке, выбирала рыбу, прихожу я к себе на работу, в кабинет, а тут, а тут - такое!? Какой-то мужчина занял мой рабочий стол, и сидит значит работает. Я спрашиваю - вы теперь что ли вместо главного архитектора?! А он такой говорит, да! А вы не знали, у меня же диплом архитектора, и все прочие сертификаты?! Так что вот так вот, стоит только отвернуться за рыбой, и все - место занято. P.S. Всегда знала, что профессия журналиста очень сложная, поэтому в очередной раз убедилась, что ею должны заниматься только профессионалы», - написала главный архитектор Николаева.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что депутаты утвердили Положение об исполнительных органах Николаевского городского совета. Именно этими изменениями Палеха и объяснила отсутствие таблички на ее кабинете.

Как известно, Анна Палеха победила на конкурсе на должность начальника управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета – главного архитектора города 13 мая 2016 года.