Николаевские десантники проверили, как их бронетехника может ездить по реке

Военнослужащие 79-й Николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады проверили готовность своей техники справиться с водными преградами.

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й бригады.

Так, накануне бригадных учений десантники проверили технику методом «замачивания». Проверялась колесная и гусеничная техника батальонов, подразделений артиллерии и противовоздушной обороны.

Колонну техники развернули на берегу Южного Буга, назначили определенную последовательность въезда машин в воду. Также развернули средства эвакуации техники и экипажей из воды на случай чрезвычайной ситуации. На всех машинах, которые привлекались к «замачиванию», провели все необходимые работы по герметизации корпусов.

«Машина, которая заходит в воду, сначала цепляется тросом к тягачу для страховки. После того, как машина заходит в воду до глубины примерно один метр, следует остановка. Экипаж боевой машины визуально проверяет герметичность корпуса изнутри, в моторном и в десантном отделении, контролирует работу систем и механизмов, насосного оборудования. Далее старший машины докладывает на берег о готовности или неготовности осуществлять движение на плаву. Если движение разрешено, экипаж отцепляет страховочный трос, механик-водитель включает передачу и дальше боевая машина движется на плаву. Если обнаружено критическое протекание, машина возвращается на берег своим ходом или путем буксировки тягачом с берега», - рассказали в 79-й бригаде.

Учебное задание усложнялось тем, что в месте проведения «замачивания» большая скорость течения. Механики-водители боевых машин во время выполнения маневра на воде действовали максимально сосредоточенно и быстро, чтобы не потерять управление машиной из-за течения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине военные на учениях форсировали Южный Буг.