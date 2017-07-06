Николаевцы намерены пересесть на один день на трамваи, троллейбусы и велосипеды в ответ на шантаж «маршрутчиков»

Жители Николаева в ответ на ультиматум «маршрутчиков» - либо проезд по 5 гривен, либо они не выходят на линии – решили устроить флеш моб и в течение одного дня, пятницы 7 июля, не пользоваться услугами «маршруток», а пересесть на трамваи, троллейбусы, велосипеды и такси.

Так, в социальной сети «Facebook» активно распространяются призывы присоединиться к акции.

«Призываю всех, по возможности, присоединиться к акции: 7 июля 2017 года перемещаться по городу пешком, на велосипеде, на муниципальном электротранспорте или на автобусах большой вместимости. Максимально сократить ежедневное использование малогабаритных маршрутных такси. Не должны перевозчики шантажировать горожан и администрацию. А мы не должны обеспечивать сверхприбыли владельцев маршрутов», - написал николаевский активист Роланд Байрозян.

В свою очередь жительница Николаева Ирутэ Склярова также создала сообщество, в котором призывает на день воздержаться от «маршруток».

«Предлагаю в пятницу флешмоб устроить и жителям Николаева весь день не ездить на маршрутках. Всего один день! Работающим согласовать этот вопрос с руководителями: опоздания, отгул, раньше уйти с работы. Варианты передвижения по городу: трамвай, троллейбус, такси, местный бла-бла-кар, пешком, договариваться и подвозить друг друга, у кого есть транспорт, велосипеды, мопеды, ролики и так далее. Кто будет ехать на своем автотранспорте, можно подбирать и подвозить людей, если по пути (предлагайте сами). Мы ведь можем самоорганизовываться. Лично я планирую в эту пятницу не пользоваться услугами маршрутных автобусов. Присоединяйтесь!», - написала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве на главной площади города Соборной днем 4 июля фирмы-перевозчики устроили забастовку, требуя городской совет повысить цену за проезд до 5 гривен.