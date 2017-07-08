На Николаевщине проблемы с техническим обследованием школ – местные бюджеты не дают на это деньги

В Николаевской области местные бюджеты не выделяют средства на техническое обследование зданий школ и детских садов. Поэтому с такими обследованиями возникли проблемы.

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности директора департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Анна Каськова, передает пресс-служба Николаевского областного совета.

На заседании постоянной комиссии облсовета по вопросам культуры, науки и образования 5 июля Каськова отметила, что постановление Кабинета министров обязывает проводить обязательное техническое обследование школ и детсадов.

- Эта сумма выходит за 300 тысяч (стоимость технического обследования - ПН). Надо проводить торги, изучать тендерные предложения относительно предприятий, которые в состоянии выполнить специализированные работы. Например, в 2015 году ни один сельский район этого не делал, - отметила Каськова.

Также она добавила, что на территории области 12 учебных заведений, построенных до Второй мировой войны.

- Необходимо, чтобы в состав комиссий, которые будут проверять техническое состояние зданий, были включены представители Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, представители Госохрантруда, управления здравоохранения, строители. Одним словом все те, кто имеет лицензию на экспертную оценку зданий. В районах обычно обследования осуществляют. И год от года акты заполняют. Сегодня это не подходит. Сегодня срочно необходимо провести обследование этих и многих других заведений. Комиссии должны начать работу. Аварийность, в случае ее наличия, будет видно, - сказала глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко.

Согласно рекомендациям профильной комиссии, до 15 августа все проверки технического состояния учебных заведений должны быть завершены.

Напомним, что в городе Новый Буг на Николаевщине 3 июня обрушилась часть здания местной общеобразовательной школы №1.