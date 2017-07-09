Глава патрульной полиции Николаева считает, что проблесковые маячки на служебных автомобилях мешают патрулированию улиц

Включенные маячки на патрульных автомобилях мешают при патрулировании выявлять нарушителей, так как те, завидев издалека мигание полицейской машины, успевают скрыть следы преступлений.

Такое заявление в субботу, 8 июля, в ходе встречи с общественниками, сделал глава патрульной полиции, лейтенант полиции Максим Ахрамеев.



Так по его словам включенные маячки на патрульных машинах основная цель которых предотвратить правонарушение, зачастую только наносит вред самим патрульным, так как правонарушители издали завидев свет мигалок могут скрыться с места преступления, или избавится от улик.

- Мы идем в разрез с правилами дорожного движения, так как если патрульная машина едет с включенными красными и синими проблесковыми маячками, машины должны патрульных пропустить, но если патрульные едут включенными синими проблесковыми маячками. то в этот момент совершается превенция, то есть предупреждения нарушений, но люди у нас этого не понимают. Когда они видят, по опыту Киева рассказываю, мы ездили с проблесковым маячком, останавливаемся наркомана видно издалека, вот останавливаемся, подходим к нему, проводим осмотр, а он говорит: «Та ребята, что вы хотите от меня? Я уже все скинул, я вас за километр увидел». Как можно так работать? А вот выходит, что никак, - сообщил Ахрамеев.

Поэтому, по словам Ахрамеева, у патрульных города Николаева есть поручение передвигаться с мигалками исключительно по городским магистралям, однако, тем самым нарушая распоряжение Министерства Внутренних Дел.

- Я знаю, что раньше ППС не то что маячки выключали, они даже свет выключали, ехали по кварталам в темноте, чтобы задержать преступника. То есть мы имеем не то что указания Нацполиции, а Министерства Внутренних Дел ездить с включенными проблесковыми маячками. Я дал указание, по центральным магистралям ездить с включенными маячками, а заезжая в жилые кварталы, обязательно выключать, потому что в ночное время это мешает горожанам. Также выключаем, когда у нас идет отработка грабежа и разбоя. Ну, и где-то в темных местах тоже выключать, так как у нас нет возможности другой выявлять нетрезвых водителей, - отметил он.

В ответ на это, один из присутствовавших на встрече активистов отметил, что полицейские таким образом находятся в положении, в котором они не могут исполнять свои обязанности в нормальной обстановке и поинтересовался какой выход видят сами сотрудники правоохранительных органов.

- Хорошо, если у вас есть предписание вы не можете его не выполнять, но и обстоятельства вынуждают идти на какие-то уступки, то как же мы тогда можем решить этот вопрос? - задался вопросом общественный активист.

На что Ахрамеев заявил, что без помощи общественности и СМИ, вышестоящее начальство, или же народные депутаты, которые могут внести те или иные изменения в нормативно правовую базу повлиять на ситуации невозможно.

- Вы же понимаете, что нас не услышат. Когда полгода назад главой национальной полиции была Хатия Деконаидзе и собирались все начальники управлений патрульной полиции и этот вопрос поднимался. Нас критикует общественность и от нас требует начальство, а возникает много ДТП с участием патрульных. Чтобы сдвинуть этот вопрос — это нужно, чтобы общественность и СМИ об этом заявляли открыто, что нужно что-то менять, - отметил глава патрульной полиции Николаева.

Напомним, как ранее сообщалось, в Николаеве полиция задержала злоумышленника, который отбирал мобильные телефоны у прохожих, но суд отпустил его под личное обязательство.