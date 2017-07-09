«Пляж, бассейн, лежак, ужин и сон», - Сенкевич рассказал о своём «пенсионерском» отдыхе

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что провел свой отпуск с семьей на южном берегу Турции.

Об этом сообщает Niklife.

Так, он вместе с женой и детьми пробыл шесть дней в городе Кемер.

- Отличный «пенсионерский» отдых: пляж, бассейн, лежак, ужин и сон. Просто решил, в первую очередь, отдохнуть мозгами от всего, подумать о стратегических планах развития города, — рассказал Сенкевич.

Также он отметил, что раньше любил отдыхать в Крыму, но не поедет туда до тех пор, пока оккупированная территория не вернётся в состав Украины.

— Я раньше отдыхал в Крыму, но дал себе обещание: пока Крым не вернется в состав Украины, туда ездить не буду. Поэтому в этом году отдыхал с семьей в Турции, в Кемере, - заявил он.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева предложил начинать каждую сессию горсовета с признания РФ агрессором.