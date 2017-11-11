В Николаеве откроют выставку «Жизнь на «нуле», посвященную войне на Донбассе

В Николаеве 15 ноября состоится открытие художественного проекта «Жизнь на «нуле», работы для которого создали военные, прошедшие через АТО.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

«Этот проект позволит военным с помощью творческих работ пройти определенную психологическую реабилитацию, рассказать о войне и роли человека, личности в этой войне. А для зрителей – это возможность через художественные произведения приблизиться к пониманию того опыта. Это мостик между двумя мирами, по которому мы должны одновременно идти с двух сторон навстречу. И когда мы станем едиными со всеми нашими травмами, проблемами, опытом, болью и радостями – тогда мы состоимся как здоровое общество», - рассказывают организаторы проекта.

Выставка будет проходить с 15 по 29 ноября в выставочном зале городского дворца культуры и искусства (улица Никольская, 54, вход с улицы Соборной). Телефон для справок 37-04-26.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской ОГА пообещали дофинансировать лечение николаевского участника АТО, у которого рак крови.