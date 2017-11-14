«Это, мягко говоря, популизм, чтобы не сказать хуже», - чиновник Николаевской ОГК о передаче ГВК Омеляном

Андрей Максименко Новый начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрей Максименко назвал популизмом передачу министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном четырех габаритно-весовых комплексов региону.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, как 6 ноября в Киеве на Софийской площади Омелян презентовал 26 новых передвижных ГВК, отметив, что первые отправят в южные регионы.

- Я считаю, что на сегодняшний день эти четыре весовых комплекса – это, мягко говоря, популизм, чтобы не сказать хуже. Объясню почему. Сегодня в Николаевской области работает одно предприятие по ГВК на киевской трассе. И оно не может быть обеспечено круглосуточной работой из-за нехватки людей в Укртрансбезопасности. Известно, что там находится 6 человек. А для бесперебойной работы хотя бы одного ГВК необходимо минимум 12 человек, - отметил Максименко.

- Плюс ко всему есть постановление Кабмина, которое четко регулирует порядок работы весового комплекса. И до недавних пор там было сказано, что только Укравтодор этим может заниматься. Сейчас поменяли на балансодержателя. И вот эти четыре весовых комплекса, которые нам хотят передать, Укртрансбезопасность взяла себе на баланс. Так мало того, что должны быть работники, которые будут сопровождать работу каждого комплекса, еще должны быть инспекторы. Поэтому мне кажется, что эта передача четырех ГВК, это чисто сотрудникам Укртрансбезопасности покататься на них по Николаевской области, не более, - добавил он.

При этом Максименко отметил, что лично его удивляет то, как в итоге помпезно на Софиевской площади в Киеве представили эти ГВК.

- Я знаю, что подали проект постановления в Кабмин об увеличении штата Укратрансбезопасности, но вопрос до сих пор не решен. Потому, спасибо, конечно, что они нам передают эти комплексы, но дайте людей, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве с визитом был председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк, который дал понять, что его ведомство не будет содержать и обслуживать габаритно-весовые комплексы, которые хотят закупить за средства из местных бюджетов на Николаевщине.

Также он заявил, что правительство закупило не стационарные габаритно-весовые комплексы, а передвижные лаборатории, потому что ведомство нуждается в транспорте.

Кроме того, по словам Омеляна, правительство Украины больше не будет централизовано закупать габаритно-весовые комплексы для регионов. Области должны приобретать их за собственные средства.