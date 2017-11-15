Сама себе решила, что хочет каких-то перемен, – экс-глава федерации футбола в Казанковском районе заявил о самоуправстве главы РГА

Ольга Жорова Глава Федерации футбола Казанковского района 2011-2016 годов Александр Мариненко заявил, что вынужден был покинуть свою должность в прошлом году в связи с «травлей» со стороны главы райгосадминистрации Ольги Жоровой. Он посетовал на то, что сейчас в футбол в районе уничтожен, о чем свидетельствует присутствие всего двух команд в чемпионате.

Об этом сообщает интернет-издание «Мой город».

- В прошлом году глава районной администрации Жорова Ольга Анатольевна сама себе решила, что она хочет каких-то перемен для себя и меня, как действующего главу районной федерации, не то, что не предупредила, а взяла, собрала какой-то закулисный консилиум вместе с Еропуновым и меня отстранили от должности, хотя меня только недавно переизбрали на новый срок, — сказал Мариненко.

Кроме того, по словам Мариненко, против его отставки выступали районные депутаты, однако глава РГА вместе с руководителем областной федерации футбола Николаем Еропуновым настояли на своем.

- Я параллельно был и председателем «Колоса», но они втроем – Еропунов, Запорожец и Жорова порешали и меня из «Колоса» убрали, хотя меня туда назначала сессия районного совета. Депутаты не проголосовали за то, чтобы я уходил, хотели, чтобы я остался, но при такой обстановке я послал ее куда подальше и ушел, — отметил он.

Мариненко посетовал, что сейчас футбол в Казанковском районе находится в упадке, о чем свидетельствует присутствие всего двух команд в чемпионате. Впрочем, по его мнению, для статистики районные власти заявят о наличии как минимум 10 команд в районе.

- Сейчас поставили руководить федерацией какого-то парня, но там ничего нет. Я вот в прошлые выходные хотел поехать посмотреть на закрытие. Две команды…никого нет: ни людей, ни футбола, все уничтожено. Две команды было на закрытии чемпионата. О чем это может говорить? А по статистике они сейчас сами напишут, что у них 10 команд, все красиво, все хорошо, — сетует Мариненко.

Примечательно, что Жорова хотела сделать из Мариненко «своего человека», но, услышав отказ, заявил, что он, как глава районной федерации футбола, не будет работать. Не помог в решении конфликта и глава областной федерации Еропунов.

- Она мне сразу пришла и заявила: ты мой человек? Я ей сказал, что я человек спорта, человек футбола и не буду ни под кого…у меня свое мнение, буду делать так, как считаю нужным. Она мне сказала, что так ты работать не будешь, и общий язык мы не найдем. Ну, я как-то год с ее приходом работал, она меня доставала, а потом даже депутаты сказали, чтобы она оставила меня в покое. Я позвонил Еропунову, говорю: Николаей Леонтьевич, как так? А он мне: решайте сами, не трогайте меня. У меня даже остались все печати, и с федерации, и с «Колоса». Но они там сами себе что-то перекрутили, — подчеркнул он.

Напомним, глава «Лиги уличного футбола» Александр Степанов считает, что Федерация футбола Николаевской области нуждается в кадровых изменениях.