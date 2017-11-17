В Николаеве коммунальные службы убирают рекламные конструкции с Варваровского моста

В Николаеве 17 ноября начался демонтаж рекламных конструкций на Варваровском мосту.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил начальник департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев.

«Приступили к демонтажу рекламных конструкций на Южнобугском мосту, он же Варваровский мост, который признан непригодным для эксплуатации. Это решение было принято в ходе сессии Николаевского горсовета 28 сентября. Эксперты «ЭЛУ автодорог» обследовали все опоры моста и составили акт о необходимости демонтажа рекламных конструкций. Этот акт лег в основу подписания совместного акта с отделом по безопасности дорожного движения управления патрульной полиции города Николаева. После прохождения всех процедур приступили к демонтажу конструкций».

«Эти меры направлены на то, чтобы максимально облегчить нагрузку на мост и убрать все лишние конструкции. Работы займут несколько дней. Будем привлекать полицию для регулировки движения, чтобы не создавать неудобств для водителей. На очереди – Ингульский мост», - сообщил Ермолаев.

Напомним, ранее сообщалось, что на рассмотрение исполкома и депутатов вынесут вопрос об ограничении движения по Варваровскому мосту.