Фонд государственного имущества Украины отбирает независимых членов наблюдательного совета «Николаевоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурсный отбор претендентов на занятие должностей независимых членов наблюдательного совета «Николаевоблэнерго».

Об этом написал в Facebook и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

Вместе с тем в публикации говорится, что конкурс объявлен до 5 января на должности четырех независимых членов наблюдательных советов не только «Николаевоблэнерго», но и «Хмельницкоблэнерго», «Харьковоблэнерго».

«Заявки Фонд принимает до 5 января, конкурсы состоятся в конце февраля 2018 года. Каждый новоизбранный независимый представитель наблюдательного совета будет иметь условный профиль согласно разделу дирекций предприятия по направлениям работы. В таком случае наблюдательный совет как орган, принимающий практически все ключевые решения в деятельности общества и осуществляющий контроль за деятельностью исполнительного органа, сможет осознавать особенности функционирования общества, понимать логику процессов, происходящих внутри общества», – говорится в публикации.

Отмечается, что при выборе кандидатов в наблюдательный совет существенным будет опыт в приватизационных процессах, соглашениях М&A (сделки слияния и поглощения) и проектах связанных с IРО.

Ранее сообщалось, что братья Суркисы, которые курировали компанию «Энергосеть», потеряли права на «Николаевоблэнерго». Теперь предприятие будет напрямую подчиняться команде ближайшего соратника президента Украины Петра Порошенко - заместителя главы фракции «БПП» Игоря Кононенко.