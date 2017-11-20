ФФНО находится в состоянии застоя, – глава федерации футбола Веселиновского района

Глава федерации футбола Веселиновского района Виктор Федюк посетовал на полное отсутствие поддержки районного футбола со стороны областной федерации. По его мнению, в таком состоянии ФФНН недееспособна, поэтому ей необходимо омоложение и новый виток развития.

Об этом он рассказал в комментарии интернет-изданию «Мой город».

Федюк отметил, что во многих районах председатели федераций развивают футбол лишь благодаря своему энтузиазму, не рассчитывая на поддержку областной федерации. Он открыто заявляет, что на предстоящей конференции ФФНН будет поддерживать кандидатуру первого зама Николая Еропунова Александра Пасечного.

- Старая команда свое уже давно отжила, пора что-то менять, вливать новое. А мы, несмотря на то, что в каждом районе достаточно энтузиастов, топчемся на месте. Я считаю, что при избрании Пасечного председателем областной федерации, в футбол Николаевской области придут новые люди, в том числе и молодежь. Вот только тогда начнется какой-то прогресс, — сказал он.

По его словам, теперешнюю ситуацию в Федерации футбола Николаевской области можно сравнить со временами «застоя».

- Раз в футбол в основном играют молодые, то и руководить футболом должна молодежь, знающая проблемы новых поколений. К сожалению, в настоящее время областная федерация находится, многие, наверное, еще помнят времена Брежнева, в состоянии застоя. А нужно работать совсем по-другому. Нужно основное внимание уделять детскому футболу, искать людей, которые помогут его развивать, естественно, в том числе и в финансовом плане, — отметил Федюк.

Чтобы развивать футбол в районах, Федюк считает, что в большинстве населенных пунктов нужно создавать команду, участвующую в районном чемпионате, чтобы в дальнейшем лучшие из них попадали в областные соревнования, а сильнейшие аматоры могли участвовать в чемпионате Украины.

Федюк резюмировал, что для этого футбол нужно начинать развивать с районов и малых населенных пунктов. В то же время, он подчеркнул, что за все время пребывания в должности главы ФФНН Николай Еропунов ни разу не посетил Веселиновский район, чтобы поинтересоваться состоянием футбола.

Напомним, ранее глава Федерации футбола Казанковского района 2011-2016 годов Александр Мариненко заявил, что вынужден был покинуть свою должность в прошлом году в связи с «травлей» со стороны главы райгосадминистрации Ольги Жоровой.