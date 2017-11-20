На центральной улице Николаева провели рейд против незаконной торговли: составлено пять админипротоколов

В Николаеве на улице Соборной работники управления коммунального хозяйства администрации Центрального района Николаевского городского совета провели очередное рейд на наличие фактов незаконной торговли, по итогам которого было составлено 5 админпротоколов.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

В ходе рейда проверяли самовольно установленные торговые лотки, автомобили, прицепы, столики, тележки и т.п. в не отведенных для этого местах и ​​без наличия соответствующих документов и неудовлетворительного содержания прилегающих территорий возле магазинов по улице Соборной.

По результатам рейда руководителям и работникам объектов торговли, предприятий, частным предпринимателям были даны разъяснения по соблюдению Правил благоустройства, своевременной уборки прилегающих территорий от мусора и поддержание удовлетворительного санитарного состояния в течение дня, обязательного наличия урн для мусора у каждого входа в каждого предприятия.

«Также за нарушение ст. 152 КУоАП составлено 5 административных протоколов по п. 12.2.21. (Самовольно установленные торговые лотки, автомобили, прицепы, столики, тележки и т.д. в не отведенных для этого местах и ​​без наличия соответствующих документов) для привлечения нарушителей к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что такие рейды сотрудники управления проводят регулярно, главной целью которых является проверка санитарного состояния, удовлетворительного содержания прилегающих территорий и торговли без разрешительных документов.

Администрация Центрального района в свою очередь, призывает предпринимателей, руководителей организаций и учреждений обеспечивать своевременную уборку прилегающих территорий.

Напомним, ранее сообщалось, что представители отдела по координации торговли и предпринимательства администрации Центрального района Николаевского городского совета провели рейд против стихийной торговли в районе пересечения проспекта Центрального и улицы 3-я Слободская.