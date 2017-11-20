«Скажите, пожалуйста»: Чем занимаются николаевские нардепы в Верховной Раде Украины?

Где только не была ведущая программы «Скажите, пожалуйста» Свитланка Махничева со своим неизменным оператором Валерой. Вот только всё они мечтали попасть в Верховную Раду Украины.

Говорят, что когда народные избранники узнали, что к ним приехала съемочная группа «Скажите, пожалуйста», то часть резко перехотела приходить в сессионный зал, а часть пряталась в буфете, где снимать категорически нельзя.

Не прятались, разве что, народные депутаты от Николаевской области, у которых Свитланка Махничева пыталась узнать, что полезного они сделали для Николаевщины, и те, кто не знал о приезде «Скажите, пожалуйста».

Что из этого всего вышло – смотрите в свежем выпуске программы «Скажите, пожалуйста».

Напомним, в предыдущем выпуске «Скажите, пожалуйста» Свитланка Махничева побывала на тренинге, на котором николаевским женщинам «мозги промывали»