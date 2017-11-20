Статья: О премудростях кадровой политики Мининфраструктуры или Дороги – донецким кадрам!

Первоклассные люди нанимают первоклассных людей, второклассные люди нанимают третьесортных людей… ©

«Мы первые по назначению независимых руководителей нового качества в Украине. И мы не назначаем «от кого-то», мы назначаем действительно качественных людей там, где это возможно, потому что не всегда дают», – заявлял Владимир Омелян в интервью «НикВестям» во время визита в Николаев 20 октября, перечисляя «победы» министерства.

И если внимание большинства приковано к назначенцам более крупного калибра, таким как исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомир Новак с 900%-й надбавкой к зарплате, то, увы, практически незамеченными остаются назначения на местах. А тут, как оказалось, куда интересней «кадры» встречаются…

Кадровые промахи и провал сезона, как личные «перемоги»

В 2016-м году в разгар строительного сезона с благословения Омеляна и.о. главы Укравтодора Евгений Барах провел рокировку руководства Службы автомобильных дорог Николаевщины, уволив с занимаемой должности начальника Александра Антощука.

«Общественность недовольна низким темпом выполнения ремонтных работ, прежде всего дороги «Николаев-Днепр» (Н-11). Министерство совместно с Укравтодором предоставило исключительное внимание этому вопросу. Мы изменили автодорожное руководство области, дали новым руководителям кредит доверия на месяц и, как результат, наконец, акцептовали победителя тендера на ремонт этой разбитой дороги. Это компания «Альтком».…», - писал у себя на странице в Facebook министр.

Что интересно, именно на этом предприятии, как оказалось, работал советник Бараха Николай Шульга, занявший место Антощука и обеспечивший такое радостное для Омеляна проведение этого тендера.

Николай Шульга и Евгений Барах

В последствии строительный сезон 2016-го для области стал провалом: из сакумулированных из разных источников на ремонт николаевских дорог более 600 миллионов гривен, дорожники не смогли использовать около 400 миллионов. Остальные тендеры попросту не состоялись как таковые из-за нежелания подрядчиков принимать в них участие. Что послужило для этого главной причиной, остается только догадываться. Но та неразбериха, царившая в дорожных службах области, явно внесла свою лепту в развитие событий.

В добавок к этому сначала Корабельный районный суд Николаева, а потом и Апелляционный суд Николаевской области признал увольнение Антощука незаконным, подтвердив законность требования восстановить его на должности.

А вот обещание министра понести вместе с Барахом личную ответственность за провал сезона так и осталось обещанием. Более того, Барах даже получил новую должность – первого заместителя председателя Государственного агентства резерва Украины.

Что получил Омелян, если описанные выше события вспоминает с улыбкой? Вероятно, положительное разрешение ситуации с проведением тендера по ремонту Н-11. Ведь победа «Альткома», которой он так радовался, стоила Госбюджету +25 миллионов гривен. А расследование в рамках начатого уголовного производства по факту покушения на растрату этих денег по истечению нескольких месяцев заглохло…

Золотько и Шуличенко – независимые руководители нового качества?

Андрей Золотько Кроме попыток противостоять нарушению закона при проведении этого тендера, Антощук считал причиной своего изгнания из Службы автодорог ведущуюся «войну» с тогдашним директором ДП «Николаевский облавтодор» Андреем Золотько.

- Когда я зашёл и посмотрел на своего генподрядчика, что он делал в прошлом году, я понял, что это непаханое поле для правоохранительных органов. Почему они этим не занимаются, я не знаю. Но там такие факты хищения! – заявлял он в интервью для «Преступности.НЕТ» спустя пару недель после увольнения. – Облавтодор – нужная организация для Николаевской области. Она обязана выполнять работы в рамках эксплуатационного ремонта дорог. Но для этого ей не нужно более 600 сотрудников, 200 из которых – рабочие. Они проедают незаработанные деньги!

К слову, на тот момент, Золотько уже был фигурантом до сих пор нерасследованного уголовного производства по факту хищения бюджетных средств на облавтодоре.

К тому же, озвучивалось, что команда Антощука отбивала в судах надутые долги облавтодора перед фирмами за невыполненные на самом деле работы, погашения которых добивался Золотько.

Однако, несмотря на это все, именно его Барах видел новым начальником Службы автодорог Николаевской области. Судя по всему, такие кадры на особом счету в Укравтодоре и в Мининфраструктуры. И, если бы не включились «потусторонние силы», не Шульга, а Золотько принял бы борозды правления в области. Правда, спустя некоторое время ему все же нашлось применение, но об этом чуть позже.

Не менее интересной получилась рокировка в ДП «Николаевский облавтодор», нового руководителя которого – Вячеслава Шуличенко, как и Шульгу, представляли лично Омелян с Барахом.

Что было потом, мы все видели. Во-первых, он принялся признавать те надутые долги облавтодора за невыполненные работы, а, во-вторых, был уличен в вымогательстве взятки.

Донецкие кадры объединяются

Что касается Золотько, то сегодня он занимает должность заместителя начальника по эксплуатации Службы автомобильных дорог в Житомирской области. И, наверное, только николаевцы поймут, как он там мог оказаться.

Дело в том, что начальником Службы является Геннадий Савченко, который, собственно, привел Золотько и в Николаевскую область, не один год проработав с ним на родной Донетчине. А согласно внесенным в электронную декларацию данным, Золотько стал кандидатом на эту должность спустя всего пару недель после назначения Савченко в житомирскую САД.

Совпадение ли, но после своего последнего визита на Николаевщину 23 октября Омелян съездил на открытие моста в Житомирскую область, и, судя по всему, остался довольным работой этой «сплоченной команды».

И это при том, что в свое время еще до известных событий 2013-14 годов Савченко на Николаевщине уличали в махинациях на десятки миллионов гривен, а Золотько сейчас является фигурантом уголовного производства по факту хищений. То есть, в то время, как разворовывания денег на ремонт дорог по всей Украине является одной из ключевых причин того, почему они сегодня в таком запущенном состоянии, мы наблюдаем полное безразличие и ноль попыток разобраться со стороны главных ответственных в государстве лиц.

Не говоря уже о том, что, согласно данным в открытых источниках, сын Золотько Богдан состоит в бандформировании «внутренние войска МВД ДНР».

Известно ли вообще об этом Омеляну, который декларирует принципы патриотизма, и проводились ли соответствующие проверки на предмет того, а не связан ли сам Золотько с боевиками… вопросы, на которые мы вряд ли услышим ответы.

Катерина Вовченко, специально для «Преступности.НЕТ»