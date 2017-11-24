В Николаеве будут 10 дней ремонтировать ж/д переезд в направлении Херсона – движение будет осложнено

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В Николаеве работники «Укрзалізниці» с 8:00 27 ноября до 17:00 6 декабря будут укладывать дорожные плиты на железнодорожном переезде в районе Херсонского шоссе.

Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.

Дорожные плиты установят в пределах обслуживания дистанции пути. При выполнении работ на переезде движение автотранспорта будет осуществляться при частичном закрытии переезда (сужении дороги).

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские патрульные предлагают нанести шумовые полосы перед пешеходными переходами. 

Вадим Богданов

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русскийобщество